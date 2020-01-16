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Факти / Відео / Україна

Родичі полонених у ОРДЛО зібрались під ОП – що вимагають

Саме в день чергового засідання Мінської контактної групи біля Офісу президента зібрались родичі тих полонених військових та патріотів, які вже кілька років сидять у підвалах ОРДЛО, а в списках на обмін не значаться, немов їх і не існує. Рідні та близькі цих людей вимагали включити таких полонених у перелік обміну. Адже йдеться про кілька десятків скалічених доль.

В СБУ так і не відповіли на запит Фактів. Одну з версій – чому наші полонені не підтверджуються “ДНР” та “ЛНР” – озвучує координатор спеціальної робочої групи Микола Колесник.

Це питання до РФ, контроль абсолютний їхній. Останнє слово безпосереднє за ФСБ, вони самі розпоряджаються.

Факти ICTV раніше писали про те, що Україна готує нові списки для обміну полоненими.

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