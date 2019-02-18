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Роковини розстрілів на Майдані: сьогодні вшановують пам’ять Небесної сотні

Рівно 5 років тому під час Революціі гідності почалися найтрагічніші дні. 18 лютого 2014 року тисячі мітингувальників вирушили ходою до Парламенту, вимагаючи повернення Конституціі 2004 року, але правоохоронці намагались іх зупинити – стались криваві сутички.

У період з 18 по 20 лютого загинуло більше сотні активістів – відтоді їх називають Небесною сотнею.

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Вшанування пам’яті загиблих майданівців розпочалося сьогодні зранку в центрі Києва. На 5 роковини трагедії Майдану на алеї Героїв Небесної сотні з’явилися десятки паперових янголів, як символи душ загиблих майданівців.

Окрім побратимів та родичів загиблих активістів згадати про їхній подвиг прийшли учні столичних шкіл.

Сьогодні о 19 годині у Михайлівському золотоверхому відбудеться молебень за героїв, а після цього хода пам’яті.

До слова, Факти ICTV розповідали про розстріли на Майдані: 5 років від початку найкривавіших днів Революції гідності.

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