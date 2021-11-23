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Роль РФ у міграційній кризі: на кордоні з Польщею помітили російського депутата з правлячої партії

Петро Дем'янчук

Останнім часом з’являється дедалі більше доказів, що за міграційною кризою на кордоні між Польщею та Білоруссю стоїть Росія.

Так, на прикордонному пункті у Брузгах був помічений російський політик Віталій Мілонов – депутат Держдуми РФ із правлячої партії Єдина Росія.

Він звинуватив Польщу та решту західних країн у спричиненні кризи, агресії та відсутності людяності.

Тим часом підтримуваний Кремлем самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що не хоче конфронтації з Польщею, що може призвести до війни. Лукашенко зажадав, аби Німеччина створила гуманітарний коридор і пропустила на свою територію мігрантів. Проте в Берліні відмовилися це робити.

Від початку року до Німеччини з Білорусі й так в’їхали понад 10 тис. нелегалів.

Європейський Союз готовий допомогти лише у поверненні мігрантів додому.

– Зазвичай ми не коментуємо того, що каже пан Лукашенко, бо здебільшого воно не має нічого спільного з реальністю. Але ми дуже чітко заявили, якою може бути допомога ЄС у вирішенні штучно створеної прикордонної кризи. Ми можемо допомогти у безпечній репатріації людей, які застрягли у Білорусі, – наголосив Петер Стано, речник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася на початку листопада, коли сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися штурмувати кордон. Через це польська влада оголосила про бойову готовність.

Спроби нелегальних мігрантів прорватися до ЄС через кордон Польщі протягом останніх тижнів повторювалися неодноразово. Зокрема, 14 листопада повідомлялося, що білоруські силовики готують нелегалів до масштабної спроби прориву польського кордону.

Як наголосив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, країна готова до посилення санкцій проти Білорусі через міграційну кризу. Зокрема можуть закрити прикордонні переходи для припинення транспортування вантажів до Білорусі. Нові санкції вже затвердили і на рівні Євросоюзу.

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