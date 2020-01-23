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Rolls-Royce та Volvo. На які машини пересідають з євроблях українці

У 2019 році українці придбали на 12% більше автомобілів ніж роком раніше.  Таку тенденцію в асоціації автомобільних імпортерів називають наслідком зміцнення курсу гривні, що розпочалось у другому півріччі 2019 року та стримувальну політику уряду щодо машин на єврономерах.

Хоча так званих євроблях українці торік купили також більше. Усього за підсумками 2019 року на українські номери перейшли понад 408 тис. легковиків, що вже були в експлуатації. А це в три з половиною рази більше, ніж у 2018 році. Чи варто очікувати на ще більш масові продажі у 2020 році та чи не призведуть такі показники до масових транспортних колапсів у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, американська Honda Motor Co. відкликає 875 966 ​​автомобілів Acura і Honda, щоб замінити передню подушку безпеки з боку водія.

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