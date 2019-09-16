Роман Джумаєв: чим відомий бойовик “ДНР”, убитий в Маріуполі
У Маріуполі вбили бойовика терористичної ДНР Романа Джумаєва, якого суд відпустив із СІЗО під домашній арешт.
Невідомі подзвонили у двері його квартири і впритул розстріляли на порозі. Чоловік помер до приїзду швидкої. На місці працює слідча група.
Маріуполець Роман Джулаєв воював на боці російсько-окупаційних військ у підрозділі П’ятнашка, брав участь у штурмі Донецького аеропорту і Дебальцевого.
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Потім втік до Білорусі, де хизувався ЗМІ, як убивав українських військових. У вересні 2017 року бойовика затримали наші правоохоронці, коли той їхав через Мар’їнку до родичів в Україну. Але навесні суд відпустив його під домашній арешт.
У Маріуполі торгував фаст-фудом і навіть обіцяв знижку для ветеранів АТО. Коли влада конфіскувала незаконно встановлений кіоск, погрожував голові райадміністрації, а потім напав на поліцейського.
За це у грудні Джулаєва затримали, але нещодавно знову відпустили під домашній арешт.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти бойовика “ДНР” Володимира Цемаха.