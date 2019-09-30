Рош Ха-Шана: як хасиди зустріли іудейський Новий рік в Умані

На святкування Рош Ха-Шана до Умані приїхали понад тридцять тисяч брацлавських хасидів. Околицю, де розташована могила їхнього духовного лідера Рабе Нахмана, охороняють 500 українських та 20 ізраїльських поліцейських. Паспорти в іноземців перевіряють ще на виході з автобуса.

Тут ретельно стежать за відвідувачами. Через суворі заходи безпеки потрапити сюди не так вже й просто.

Поки хасиди готуються до головної події, місцеві намагаються підзаробити. Пенсіонер Микола Куріний пропонує іноземцям послуги вантажника.

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Вантажники, перевізники, прибиральники та торговці – найбільш затребувані на час святкувань. Біля могили Рабе Нахмана – ринок з різноманітним крамом, оплата доларами.

Ледь сідає сонце, в районі прощі робиться трохи тихіше, хасиди сідають за столи і починають святкувати. Ближче до опівночі Рош Ха-Шана знову набирає обертів. Прочани виходять на вулицю, моляться, співають і танцюють.

Гості міста кидають сміття просто під ноги. Уманські комунальники під час масового паломництва хасидів працюють цілодобово. Непотріб вивозять що дві години.

У такому посиленому режимі міські служби працюватимуть до вівторка – саме стільки триватиме святкування Нового Року в Умані. А вже в середу хасиди масово роз’їжджатимуться з України додому.

До слова, Рош ха-Шана в Умані охоронятимуть півтисячі поліцейських.

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