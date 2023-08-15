Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму

Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.

Обсяг виконаних об’єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень, в Укренерго цей показник — лише 7%. Ця заява від голови національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, під час профільного засідання парламенту наробила галасу. Потім комісія інформацію уточнила: повідомлення, мовляв, викривили медіа, цифри ці проміжні. Просто більшість актів виконаних робіт НКРЕКП ще не отримала.

– Пошкоджені об’єкти та мережі знаходяться в ремонті. Але завершення і акти виконаних робіт очікуються в кінці вересня-початку жовтня. Будівельні роботи завершуються, коли є акт виконаних робіт. Але це означає, що це саме рівень готовності об’єктів, – заявила Ольга Бабій, членкиня НКРЕКП.

Цифри вже на засіданні уряду назвав прем’єр. Каже, що не ідеально, але і не погано.

– Відремонтовано 70% теплоелектроцентралей, ще 30% зараз у ремонті. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності. А це потужність на майже 1,8 ГВт, – прозвітував Денис Шмигаль.

Окремо про відновлення мереж звітує Укренерго. Там теж запевняють, що все згідно з планом. Але плану реалістичного.

– З того, що ми запланували, для готовності виконано 70-80%. І ми виконаємо 100% від плану. Це не буде означати повного відновлення мереж, як до вторгнення. Це буде означати, що це дасть можливість проходити зиму без вузьких місць по підстанціях, – зазначив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

Головне завдання – пережити зиму. Щоб відбудувати все втрачене, треба щонайменше $8 млрд, – підрахували у Київській школі економіки. На відновлення об’єктів цьогоріч уряд виділив 10 мільярдів гривень. Плюс ще $897 млн надали США. 166 млн євро – європейський фонд енергетичної підтримки. Приватні компанії витрачають і свої кошти, – кажуть у ДТЕК. Щоправда, там теж попросили допомоги у держави.

Одним із запобіжників від блекаутів, який допоміг пережити темні часи торік, був імпорт електроенергії.  Ці можливості також цього року розширюватимуть. Попри усе, уряд радить українцям бути готовими до не простої зими. Але ми маємо вистояти.

Війна в Україні, Енергетика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес
Винищувач F-16
Її щоденно катували: історія жінки, яка пережила 7 місяців полону
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь