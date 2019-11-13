Російські авіаудари у Сирії: зруйновано будинок, троє загиблих
Через удари російських літаків у Сирії знову гинуть люди.
Напередодні жертвами бомбардувань у контрольованому повстанцями Ідлібі стали щонайменше троє цивільних. Є також поранені.
Дивіться: Російські літаки в Сирії розбомбили пологовий будинок
Вибухами поруйнувало житлові будинки. Завали нині розбирають, і кількість постраждалих може суттєво зрости.
Вчора Факти ICTV писали про загострення між ізраїльтянами і палестинцями.
2019-11-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.