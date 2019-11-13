Російські авіаудари у Сирії: зруйновано будинок, троє загиблих

Через удари російських літаків у Сирії знову гинуть люди.

Напередодні жертвами бомбардувань у контрольованому повстанцями Ідлібі стали щонайменше троє цивільних. Є також поранені.

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Вибухами поруйнувало житлові будинки. Завали нині розбирають, і кількість постраждалих може суттєво зрости.

Вчора Факти ICTV писали про загострення між ізраїльтянами і палестинцями.

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