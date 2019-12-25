Російські бомбардувальники нанесли удар по сирійській школі: десять загиблих
Щонайменше десять цивільних загинули в Сирії після бомбардування російських літаків. Шестеро з них – діти.
Росіяни завдали авіаудару напередодні в контрольованій повстанцями провінції Ідліб. Влучили по школі, яка була тимчасовим притулком внутрішнім переселенцям.
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Тим часом війська диктатора Башара Асада за підтримки росіян ведуть новий масований наступ, аби захопити провінцію, що стала останнім оплотом збройної опозиції.
Нагадаємо, раніше російські літаки в Сирії розбомбили пологовий будинок.
2019-12-25
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