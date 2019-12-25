Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

Російські бомбардувальники нанесли удар по сирійській школі: десять загиблих

Щонайменше десять цивільних загинули в Сирії після бомбардування російських літаків. Шестеро з них – діти.

Росіяни завдали авіаудару напередодні в контрольованій повстанцями провінції Ідліб. Влучили по школі, яка була тимчасовим притулком внутрішнім переселенцям.

Читайте: Росія “атакувала” американський есмінець у Чорному морі

Тим часом війська диктатора Башара Асада за підтримки росіян ведуть новий масований наступ, аби захопити провінцію, що стала останнім оплотом збройної опозиції.

Нагадаємо, раніше російські літаки в Сирії розбомбили пологовий будинок.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія “атакувала” американський есмінець у Чорному морі
Ноздрачова усунули від виконання обов’язків через заяву про дружбу з РФ
Жорстоке вбивство чоловіка бійцями Вагнера: у ЗМІ назвали ім’я ще одного учасника
Побили кувалдою і відрізали голову. Подробиці вбивства чоловіка бійцями Вагнера у Сирії
У Сирії бронеавтомобіль РФ закидали камінням і коктейлями Молотова
Теракт у Сирії: внаслідок вибуху авто загинуло 18 осіб
Російські авіаудари у Сирії: зруйновано будинок, троє загиблих
Російські літаки в Сирії розбомбили пологовий будинок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка