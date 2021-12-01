Російські боти у соцмережах: принцип роботи і як розпізнати

Окрім накопичення зброї на наших кордонах, Росія вміло і продуктивно веде всередині України гібридну війну, причому інтернет-агітатори навчились так витончено маскуватись, що пов’язати їх з Кремлем стає дедалі важче.

Вони вибирають соціально болючі теми – тарифи, вакцинацію, мову, дорогі харчі та філігранно сіють розбрат, печаль і смуту серед українців.

Цього року СБУ викрило 15 мереж інтернет-агітаторів та ще зо 20 ботоферм потужністю 150 тис. акаунтів. Як все це працює, хто такі тролі і як з ними боротись – читайте у матеріалі.

Акаунти так званих ботів чи тролів зазвичай без фотографій та даних про сім’ю та роботу.

– Коли з’являється заклик до дії, то треба насторожитись. Усі ці заклики: терміново, негайно, шок, сенсація – вже це є першою ознакою, що до цього треба ставитися обережно, – розповідає Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ботів (тобто програми, які видають себе за людей), або тролів – тобто тих, хто керує ботами, використовують як у мирних, так і в гібридних цілях.

Саме боти нарощують перегляди політикам і зіркам, пишуть рекламні відгуки про товари. Та з 2013 року у нас функціонують боти, фінансовані Росією. Ось такі повідомлення надходили нашим військовим на початку війни:

– Убирайтесь вон, Украина обречена. Бойцы 93-й бригады. Переходите на сторону ДНР, выберите жизнь и будущее.

Нині Кремль працює переважно через соцмережі. Минулого тижня, приміром, на Херсонщині кіберфахівці СБУ знайшли ботоферму, що налічувала понад 20 тис. акаунтів.

Аноніми брехали про ситуацію в Україні та “мінували” об’єкти інфраструктури. Керували фермою місцеві жителі, а фінансували їхню роботу з Росії.

– Ботоферма – це звичайний комп’ютер, на який встановлене спеціалізоване програмне забезпечення. Також необхідно мати кілька десятків смартфонів та сім-карток, які постійно будуть в онлайні. Як правило, працівник ферми курує від сотні таких фейкових акаунтів. Він отримує текст із чітко окресленим інформаційним меседжем, – розповідає речник СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше тролі прославляли Росію та поливали брудом Майдан та бандерівців. Нині такі повідомлення не спрацьовують, тому Кремль використовує мовні теми, економічні та болючу – коронавірус. І залучає, як правило, уже не росіян, а часто тих, хто тут не проти заробити гроші.

Проросійських ботів називають найнижчим та найпримітивнішим рівнем гібридної війни. Фактично, це навіть не люди, а обладнання, що множать вкрай дивні коментарі. Наприклад, під нашим сюжетом про антивакцинаторів з’явився користувач, який пише: “Смеєх, смях, грєх, грях, грех”. Можливо, у нього заклинило клавіатуру, але, якщо відкрити сторінку, то там абсолютна порожнеча.

Суми, які можуть заробити тролі, ніхто не називає. На російських інтернет-ресурсах ми знайшли оголошення, які можуть свідчити про те, що набирають тролів. Фахівці кажуть – навчання займає не більше як тиждень. А от панькатись із такими товаришами не радять. Їх треба одразу блокувати, адже за ботами часто стоїть ФСБ

– Блокувати це не страшно, блокувати – то приємно, це такий обов’язок людини, яка хоче вичистити простір. Взагалі ФСБ у Росії має керівну роль багатьох організаціях. Тобто, це така інтеграція кримінальних елементів і Служби безпеки, яка розпочинається із НКВД 2017 року, – каже Елліна Шнурко-Табакова, очільниця Ради інформаційної безпеки і кіберзахисту.

Мета ботів – розхитати ситуацію в Україні. Покарання за таку діяльність в Україні досить суворе – від двох до 10 років за ґратами, та чомусь найманців це не дуже лякає.

Експерти кажуть, хоч СБУ досить часто накриває ботоферми, та усе ж робота держави несистемна. Адже людей потрібно серйозно навчати інформаційної гігієни, а цим займаються лише громадські організації.

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