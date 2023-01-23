Російські ДРГ біля Херсону: Єрін пояснив, чи намагається ворог форсувати Дніпро
Російські війська періодично намагаються пересуватися на Херсонському напрямку, щоб надалі висадити диверсійно-розвідувальні групи.
Начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін розповів про ситуацію на Херсонщині, а також окреслив найближчі плани окупантів.
– Запобігти вдалося завдяки своєчасному виявленню нашими спостерігачами, і ураженню новими засобами. Наразі діють ворожі ДРГ. Вони час від часу спостерігаються на цьому напрямку, тому що під прикриттям саме островів у дельті Дніпра вони намагаються здійснювати певні пересування.
Іноді навіть спроби виставлення якихось спостережних постів, створення невеличких баз для можливої подальшої висадки. Разом з тим всі ці моменти перебувають в нас під контролем. Ворог періодично знищується або змушений відступити.
Єрін зазначив, що поки передчасно стверджувати про формування річки Дніпро російськими військами. Проте армія РФ намагається здійснювати розвідку, щоб скоригувати вогонь.
– Наразі в них не створено якихось більш-менш значних угруповань на Херсонському напрямку, тому казати про форсування Дніпра – це передчасно. Водночас вони здійснюють певні розвідзаходи для того, щоб коригувати свої обстріли або іншим способом завдавати шкоди і цивільному населенню, і критичній інфраструктурі.