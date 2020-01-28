Російські зірки їдуть в Україну з концертами – чому їм досі не заборонили в’їзд

Війна на сході відбила в багатьох українців охоту до концертів російських зірок, особливо прихильників анекесії Криму та агресії на Донбасі.

Однак, попри щоденні втрати на фронті -концертні зали з російськими виконавцями в Україні заповнюються, попит залишається, тому гастролери не відмовляються підзаробити.

Навесні з концертами в Україну зібралися співак Олександр Сєров, Валерій Сюткін, коміки Данилець та Моїсеєнко. Не зупиняють організаторів їхні візити до окупованого Криму, тим більше – СБУ та Мінкульт мовчать. Декілька концертів скасували лише завдяки розголосу в пресі.

Чому вони сюди їдуть і чому ми досі ходимо на концерти росіян знає Наталя Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому артисти, які підтримують Кремль, їдуть в Україну.

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