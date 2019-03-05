Російський бізнес в Україні робить країну вразливою – Бен Годжес

Російський бізнес в Україні робить нашу країну вразливою. Таку думку висловив колишній командувач американських військ в Європі, а нині – експерт Центру аналізу європейської політики Бен Годжес.

Він уточнив – Україна має 9 основних компаній, які керують портовими терміналами, і 6 із них – російські. А оскільки Росія веде війну проти України, то це потенційно може призвести до проблем.

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Годжес зазначив – якби він був українським солдатом і протистояв на Донбасі російським воякам і бойовикам, яких тренує і яким постачає зброю Росія, йому було б важко пояснити, чому в тилу працює російський бізнес.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Ходжес оцінив ймовірність вторгнення в центральну Україну.

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