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Факти / Відео / Україна

Російський боєць ООС спалив паспорт РФ під гімн України

Другий день поспіль на передовій втрати. На Донбасі 16 жовтня один загиблий, ще один боєць з пораненнями. Штаб зафіксував за середу рекордні 30 атак. Бойовики урізноманітнили види зброї, з яких атакують українські позиції. До мінометів і гармат бойової машини піхоти терористичні угрупування додали зенітні установки та станковий протитанковий гранатомет. Під обстрілами опинилися околиці 14 населених пунктів.

Розвідувально-штурмова група К-2 54-ї бригади оприлюднила відео літніх боїв. Це успішна операція з групами прикриття інших підрозділів. Відстань до ворога 273 метра. Все відбулось без втрат і поранень з українського боку.

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Але не війною єдиною живуть українські військові в зоні ООС. Штаб оприлюднив відео гри армійців у пейнтбол. Однак виявилось, що це такі тактичні навчання для навичок роботи військових в умовах міста. Така робота вдосконалює вміння бійців знищувати противника впритул і відточує навички роботи штурмових груп.

А боєць 93-ї бригади Холодний Яр спалив свій паспорт РФ. Ще й урочисто продемонстрував це на відео. Росіянин, який тривалий час воював за Україну, нарешті отримав українське громадянство та вирішив урочисто відмовитись від російського. Включив український гімн і запальничкою з написом Україна підпалив російську книжечку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі воїнів.

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