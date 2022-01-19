Росія готує провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька.

Мета провокації – звинуватити українських військових у нападі, а це може створити привід для ескалації ситуації.

– Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин) – повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Крім того, проросійські сили можуть підірвати саму шахту озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. І це так само може стати приводом для початку ведення активних бойових дій.

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