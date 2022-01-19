Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Росія готує провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій

Петро Дем'янчук

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька.

Мета провокації – звинуватити українських військових у нападі, а це може створити привід для ескалації ситуації.

– Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин) – повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Крім того, проросійські сили можуть підірвати саму шахту озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями. І це так само може стати приводом для початку ведення активних бойових дій.

ЦСК

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кремлі розробляють реальний план вторгнення в Україну – CNN
У Кремлі розробляють реальний план вторгнення в Україну – CNN
СП-2 та постачання зброї: як Захід реагує на можливість агресії РФ проти України
СП-2 та постачання зброї: як Захід реагує на можливість агресії РФ проти України
Знищує ціль за секунди: що відомо про передану Україні зброю із Великої Британії
Знищує ціль за секунди: що відомо про передану Україні зброю із Великої Британії
НАТО допоможе Україні застосувати право на самооборону – Столтенберг
НАТО допоможе Україні застосувати право на самооборону – Столтенберг
Глава Міноборони Британії розвіяв пропаганду Кремля та назвав наміри РФ
Глава Міноборони Британії розвіяв пропаганду Кремля та назвав наміри РФ
США та Євросоюз розглядають варіант санкцій із відключенням Росії від Swift
США та Євросоюз розглядають варіант санкцій із відключенням Росії від Swift
Знайшли гранати та вибухівку: СБУ перевіряє інформацію про підготовку диверсій на Луганщині
Знайшли гранати та вибухівку: СБУ перевіряє інформацію про підготовку диверсій на Луганщині
Данія виділить Україні 22 млн євро на посилення безпеки
Данія виділить Україні 22 млн євро на посилення безпеки
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка