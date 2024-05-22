Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Росія хоче захопити острів у Швеції | Новини Факти ICTV за 22.05.2024
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