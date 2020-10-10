Росія, Китай чи США: хто виграє першість у розробці вакцини від Covid-19

Обмеження не можна послаблювати допоки не з’явиться вакцина від коронавірусу. Тож нині між державами триває справжня гонка за вакциною. Але у деяких випадках, йдеться не про здоров’я людей, а про першість чи політичну вигоду. У світі розробляють понад 200 різних вакцин, і тільки 9 з них на третій стадії випробувань.

За світове лідерство найбільше змагаються Росія, Китай та США. До того ж, Трамп намагається використати це в інтересах своєї передвиборчої кампанії, заявляючи, що препарат випустять до виборів у листопаді.

Москва ще швидша. Перші тестові партії вакцини Спутнік-5 відправили у регіони ще наприкінці вересня. Але у світі до російського препарату ставляться скептично.

Читайте: Я готовий стати донором плазми крові для хворих на Covid-19 – Трамп

Дві китайські компанії теж за крок до фіналу. Державний розробник Sinopharm імунізував медиків, держпрацівників і чиновників за програмою екстреної вакцинації.

Інша компанія Sinovac Biotech заявляє, що успішно зробила щеплення 90% співробітників. Вакцину в Китаї очікують до кінця року.

Одним із лідерів у розробці є шведсько-британська компанія AstraZeneca, що працює над вакциною разом із Оксфордським університетом. Її підтримують уряди багатьох країн світу.

Проте вчені застерігають, не сприймати препарат, як миттєву панацею від коронавірусу. Адже потрібен мінімум рік, щоб система вакцинації почала працювати.

Коронавірус у світі

Станом на 10 жовтня у світі підтвердили понад 37,1 млн випадків коронавірусу. За час пандемії хвороба забрала життя понад 1 млн осіб. Одужати вдалося понад 27,9 млн мешканцям планети.