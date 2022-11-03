Росія може стати ще більш залежною від іранської зброї: які наслідки це буде мати

Росія дедалі більше залежить від постачання зброї з Ірану і це означає, що Москва уподібнюється Тегерану й стає міжнародним вигнанцем, кажуть у Пентагоні. Сполучені Штати поки не мають доказів передання ракет “земля-земля”. Вашингтон обіцяє перешкоджати торгівлі зброєю між Іраном та Росією, а також підтримувати Україну в побудові досконалішої системи протиповітряної оборони.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, Іран продовжує підтримувати Росію у вбивстві українців. Наразі постачанням дронів.

Росія може стати ще більш залежною від іранської зброї, вважають експерти американського Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, Іран планує продовжувати озброювати Кремль. Тож окупанти продовжать атаки на українську критичну інфраструктуру, намагаючись таким чином компенсувати невдачі на фронті.

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