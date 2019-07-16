Росія не має права вказувати, якою мовою нам говорити – Єльченко відповів РФ в ООН

Росія в Раді безпеки ООН ініціювала засідання, щоб обговорити вітчизняний мовний закон. Українські дипломати пояснюють світу: що саме Москва в Криму і на Донбасі порушує права, в тому числі, мовні – українців та кримських татар.

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Позиція України в ООН дуже чітка – розгляд цього питання на Радбезі ООН не доречний. Росія, яка закриває українські школи не має права диктувати правила і до того ж скликає засідання з політичних мотивів за кілька днів до виборів. Представник України в ООН Володимир Єльченко каже, що це не випадково.

Країна яка століттями придушувала українську мову і силою заміняла її на російську в усіх сферах публічного життя не має права вказувати, якою мовою ми маємо говорити і писати, – заявив Єльченко.

Москва у свою чергу заявляє, що мовний закон – це примусова українізація. І що піднімаючи це питання на Радбезі ООН вони хочуть захистити російськомовних українців.

Представники Великої Британії, Німеччини, США нагадали Росії про те, що це російська агресія в Україні вже призвела до загибелі 13 тисяч людей.

В українському представництві говорять про те, що жодних практичних результатів це засідання не принесе, що це була просто трибуна для Росії, щоб здійснити свою політику. Під час завершення своєї промови представник від України Володимир Єльченко нагадав Росії, що це засідання Радбезу, а не політичне шоу.

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