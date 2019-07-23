Росія перекинула в Донецьк снайперів для “особливих” завдань

П’ятірка це 5,45, сімка – це 7,62. Калібри куль, якими ще минулого тижня орудували бойовики на авдіївській промзоні. Штаб ООС повідомляє про групи російських снайперів, яких завезли до окупованого Донецька для обстрілів і знищення камер ОБСЄ.

Манекен Степан також демонструє і наслідки снайперського вогню. Є шанс, що цього тижня пластиковий Степан житиме. Штаб зафіксував першу добу тиші, хоча із запізненням.

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Перші 24 години без жодного обстрілу. Режим безстрокового припинення вогню все ж таки настав, щоправда, лише на другу добу після його оголошення. Від ситуації, коли не стріляють, можуть виграти місцеві жителі Донбасу, однак можуть програти армійці на передовій.

Скористатися – це підтягнути на передову нові сили, завезти боєкомплекти, спорудити нові позиції для атаки і всі передумови для бойовиків є. Користуючись затишшям, противник навіть удень намагається вийти у сіру зону та відправити в атаку розвідку безпілотники.

Режим припинення вогню для армійців нічого нового приніс. Зараз діє 20-а домовленість, перед цим діяла 19-а, і вогонь вже кілька років військовослужбовці відкривають лише у відповідь.

Як і всі попередні домовленості, режим тиші бойовики зривали у першу добу. 21 липня з бойової машини піхоти на хуторі Вільний, 23-го – із гранатометів по оборонцях Луганського. Околиці Авдіївки також не стали винятком.

Пильнувати, чекати, на провокації не вестись. Із зменшенням кількості обстрілів українським оборонцям важче визначати характер ворога, знаходити нові вогневі точки. Та заради імовірного миру армійці обіцяють не підвести.

Нагадаємо, після голосування на позачергових виборах до Верховної Ради президент сказав, що за фактом загибелі українських військовослужбовців у зоні ООС розпочато термінове розслідування.

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