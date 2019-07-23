Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

Росія перекинула в Донецьк снайперів для “особливих” завдань

П’ятірка це 5,45, сімка – це 7,62. Калібри куль, якими ще минулого тижня орудували бойовики на авдіївській промзоні. Штаб ООС повідомляє про групи російських снайперів, яких завезли до окупованого Донецька для обстрілів і знищення камер ОБСЄ.

Манекен Степан також демонструє і наслідки снайперського вогню. Є шанс, що цього тижня пластиковий Степан житиме. Штаб зафіксував першу добу тиші, хоча із запізненням.

Читайте: В ООС група військових підірвалася на міні

Перші 24 години без жодного обстрілу. Режим безстрокового припинення вогню все ж таки настав, щоправда, лише на другу добу після його оголошення. Від ситуації, коли не стріляють, можуть виграти місцеві жителі Донбасу, однак можуть програти армійці на передовій.

Скористатися – це підтягнути на передову нові сили, завезти боєкомплекти, спорудити нові позиції для атаки і всі передумови для бойовиків є. Користуючись затишшям, противник навіть удень намагається вийти у сіру зону та відправити в атаку розвідку безпілотники.

Режим припинення вогню для армійців нічого нового приніс. Зараз діє 20-а домовленість, перед цим діяла 19-а, і вогонь вже кілька років військовослужбовці відкривають лише у відповідь.

Як і всі попередні домовленості, режим тиші бойовики зривали у першу добу. 21 липня з бойової машини піхоти на хуторі Вільний, 23-го – із гранатометів по оборонцях Луганського. Околиці Авдіївки також не стали винятком.

Пильнувати, чекати, на провокації не вестись. Із зменшенням кількості обстрілів українським оборонцям важче визначати характер ворога, знаходити нові вогневі точки. Та заради імовірного миру армійці обіцяють не підвести.

Нагадаємо, після голосування на позачергових виборах до Верховної Ради президент сказав, що за фактом загибелі українських військовослужбовців у зоні ООС розпочато термінове розслідування.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Навчаються та відкривають бізнес: як влаштовують життя учасники бойових дій
На Донбас прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ
Перемир’я на Донбасі: СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень
РФ заслала на Донбас “спостерігачів” спортивної зовнішності – МВС
Розпочато термінове розслідування: реакція Зеленського на загибель бійців ООС
В ООС група військових підірвалася на міні
Вибори в ООС: військові вперше голосують разом із цивільними, багато не прийшли
На Донбасі поранено двох військових

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка