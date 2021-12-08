Росія планує захопити дві третини України – іноземні ЗМІ

Росія розглядає план захоплення двох третин України. Для масштабного вторгнення можуть залучити 175 000 солдатів.

Такі та схожі статті з детальними картами нападу росіян опублікував не лише німецький таблоїд Bild, але й впливовий американський The Washington Post.

Журналісти видань, посилаючись на власні джерела у розвідці, спецслужбах і НАТО опублікували можливі сценарії широкомасштабного нападу Москви, і дані з супутників, і ймовірну кількість залучених військових.

Тимчасова окупація Криму і війна на Донбасі триває вже восьмий рік, і майже стільки ж часу навколо наших південно-східних кордонів зосереджені великі угруповання російських військ.

Їхня чисельність змінюється залежно від пори року, військових навчань і геополітичної ситуації. Та цього року Росія вже вдруге так масштабно стягнула вояків та техніку довкола наших кордонів.

Це брязкання зброєю має стратегічну мету. Путін будь що хоче залишити Україну під своїм впливом і, погрожуючи широкомасштабною війною, шантажує не вступати у НАТО.

– Тепер він піднімає ставки і почав говорити про червоні лінії, але у відповідь на цей раз американці та частина Європи теж почали піднімати ставки. Ми граємо не на пониження ставок, а з двох сторін ми бачимо підвищення ставок, – сказав колишній голова МЗС Павло Клімкін.

Міністр оборони Олексій Резніков попереджає – у разі найгіршого сценарію армія російського агресора зазнає колосальних втрат, бо Україна готова дати відсіч агресору. Хоча Київ з усіх сил намагається не допустити повномасштабної війни і веде активний діалог із західними партнерами.

– Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов‘язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації, – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Військові експерти та аналітики заспокоюють: дані розвідок свідчать, що Росія повномасштабного нападу поки не планує. Для таких операцій, щонайменше, потрібно в рази більше військових, техніки та обладнання.

– Не розгортається система польових шпиталів, польових складів… На сьогоднішній день контрольована ситуація. Ми спостерігаємо, переміщення всі планові. І ми не спостерігаємо формування ударного угруповання для вторгнення в Україну. Ось це головне, – сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Також українцям ні на мить не варто забувати, що війна триває вже восьмий рік, і дуже багато залежить саме від нас та нашого бажання боронити свою державу. А шантаж Кремля і чергові погрози мають лише пришвидшити наш вступ у НАТО.

– Ми повинні рухатись тільки в напрямку НАТО. І єдине, що нас може сьогодні і з часом врятувати від того, що відбувається – це по великому рахунку членство в цій серйозній політико-безпековій структурі, – вважає військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

А поки цього не сталося Україна зобов’язана посилювати власну армію, зміцнювати економіку та розвивати демократію. А українцям варто не вестися на кремлівську пропаганду і не панікувати.

– Я закликаю вас, keep calm – будьте спокойні, зважені. Ми готові дати відсіч. Але, якщо ми будемо панікувати – ми програємо вже морально. А ми з вами переможна нація, і ми маємо переможні збройні сили. Не потрібно бути в стані ейфорії, але не бути в стані паніки. У разі потреби Україна дасть відсіч, – підкреслив Резніков.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.