Росія погрожує перекрити транзит газу: чи встигне Україна підготуватися до зими

Україна активно запасається газом на зиму. Адже цього року може повторитися паливна війна з Газпромом. Росіяни готуються перекрити транзит українською трубою. Відтак, тиск у системі впаде. А це поставить під загрозу опалювальний сезон.

Усе – аби змусити Київ підписати новий газовий контракт на власних умовах. Та українські газовики налаштовані дати бій Газпрому, як і 10 років тому. Тоді тиск у трубі вирівняли завдяки розвороту ГТС на реверс і потужним вітчизняним підземним сховищам. Вони вміщують майже 30 млрд кубометрів. Та, аби пережити блокаду, достатньо й 20 млрд.

На щастя, вітчизняні підземні сховища можуть вмістити достатньо палива, аби пережити цей критичний момент. Але його спочатку туди треба закачати. Саме над цим нині й працюють наші газовики.

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Якщо не збавляти темпи, то до початку холодів у сховищах буде потрібний обсяг. На руку Україні й низька ціна на блакитне паливо. Нині в Європі вона впала нижче $200 за тисячу кубів. Але для виконання плану закачування Нафтогазу нині бракує понад мільярд доларів. Усе через хронічні борги газзбутів і виробників тепла, а також вимогу уряду саме в червні сплатити дивіденди.

У такій ситуації врятувати ситуацію може лише відстрочка від Кабміну або ж кредит. Але для позики газовики також мають отримати згоду уряду аби той дав державну гарантію для Нафтогазу.

Рішення з цього приводу газовики очікують уже найближчим часом. Адже якщо нестачу коштів не вирішити в лічені тижні – закупити газ у достатніх обсягах буде вже неможливо. І шанси переграти Газпром стануть мінімальними.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Нафтогазі назвали умову старту переговорів із Газпромом.

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