Росія поставила Туреччині нову партію С-400

Росія направила Туреччині другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Напередодні до Анкари привезли частину комплектувальних. Повне передавання триватиме до кінця вересня.

Першу партію росіяни надіслали минулого місяця.

Закупівля Туреччиною російських систем викликала невдоволення Сполучених Штатів. Вашингтон пригрозив санкціями та скасував угоду про постачання туркам винищувачів п’ятого покоління F-35.

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До слова, Росія може відмовитися від продовження договору з США про стратегічне наступальне озброєння, який закінчується у 2021 році.

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