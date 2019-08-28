Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

Росія поставила Туреччині нову партію С-400

Росія направила Туреччині другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Напередодні до Анкари привезли частину комплектувальних. Повне передавання триватиме до кінця вересня.

Першу партію росіяни надіслали минулого місяця.

Закупівля Туреччиною російських систем викликала невдоволення Сполучених Штатів. Вашингтон пригрозив санкціями та скасував угоду про постачання туркам винищувачів п’ятого покоління F-35.

Читайте: КНДР готова до нових переговорів щодо денуклеаризації

До слова, Росія може відмовитися від продовження договору з США про стратегічне наступальне озброєння, який закінчується у 2021 році.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Обмін ув’язненими між Україною і РФ переносять – адвокат
США стурбовані ситуацією у Чорному морі і Криму – Болтон
Американські сенатори закликають не повертати Росію в G7
Все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині: регіони, готелі, екскурсії
Чому Трамп не посилює санкції проти Росії і чи вдасться йому повернути Путіна у G8
Путін назвав терміни поставок газу через Турецький потік
20 років при владі. Як змінювався Путін і чого чекати у 2024
Повернення Росії до G8: чи реально та як це вплине на Україну

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка