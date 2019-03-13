Росія продовжує постачати зброю і припаси бойовикам
На Донецькому напрямку українські вояки оголошеного 8 березня перемир’я не відчули. Воно закінчилося в той же день.
У противника – широкий арсенал озброєння. Росія щедро підвозить і зброю, і набої. Тож окупаційні підрозділи боєприпасів не шкодують. Б’ють із великокаліберних кулеметів та гранатометів. Іноді гатять із мінометів. А ще армійці відзначають активізацію снайперів.
Як повідомляє українська розвідка, заїхали випускники російських військових вишів. Кремль, як завжди, влаштовує практичні заняття на території інших держав.
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На кожен прицільний обстріл українські захисники відповідають адекватно. Сидіти і терпіти шквальний вогонь ворога вони не збираються.
Календарна весна вже настала. Справжнє потепління почнеться пізніше. І коли дерева вкриються листям, почнуться і спроби диверсантів підібратися до наших укріплень.
Однак українські армійці готові до можливого прориву і до можливої ескалації. За роки російської агресії добре навчилися воювати.
Наші захисники кажуть: і оборонятися вміють, і наступати зможуть. Потрібен тільки наказ.
До слова, перемир’я 8-го березня тривало менше доби – бойовики випустили 82-мм міни.