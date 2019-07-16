Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Росія скликає засідання Радбезу ООН через закон про мову

Саме закон про мову – сьогодні буде у центрі уваги Ради Безпеки організації об’єднаних націй. Засідання скликає Росія. Воно – о 17 за Києвом. Це вже не перша спроба Кремля, поставити український закон на світове обговорення.

У травні Росії не вдалося провести подібну нараду. Бо закон про українську мову – жодним чином не загрожує світовій безпеці.

Читайте: Україна та Росія обміняють утримуваних осіб протягом місяця

Але Москва знову у Радбезі ініціювала зібрання. Водночас українська делегація вкотре наголошує – мовний закон це суто внутрішнє питання України.

Але сьогоднішнє засідання – ми використаємо на свою користь. Українська делегація порушить питання про звільнення українських моряків і політв’язнів, війну на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

До слова, посла України в РФ поки не призначатимуть – Пристайко.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Щось пішло не так. Трактор перекинувся, намагаючись “врятувати” Ниву
Закон про мову – сприяння розвитку україномовного контенту
Закон про мову: хто має розмовляти українською і за що можуть оштрафувати
Закон про мову в Україні набрав чинності
Україна продовжила ембарго на російські товари
Передвиборча агітація з 16 липня повинна з’являтися лише українською
Україна потрапила у топ-10 країн із найбільшим обсягом сміття на людину
Як українці отримують гроші на стартапи у Польщі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка