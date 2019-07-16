Росія скликає засідання Радбезу ООН через закон про мову

Саме закон про мову – сьогодні буде у центрі уваги Ради Безпеки організації об’єднаних націй. Засідання скликає Росія. Воно – о 17 за Києвом. Це вже не перша спроба Кремля, поставити український закон на світове обговорення.

У травні Росії не вдалося провести подібну нараду. Бо закон про українську мову – жодним чином не загрожує світовій безпеці.

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Але Москва знову у Радбезі ініціювала зібрання. Водночас українська делегація вкотре наголошує – мовний закон це суто внутрішнє питання України.

Але сьогоднішнє засідання – ми використаємо на свою користь. Українська делегація порушить питання про звільнення українських моряків і політв’язнів, війну на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

До слова, посла України в РФ поки не призначатимуть – Пристайко.

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