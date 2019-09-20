Росія стягнула до кордону з Україною танки, БТР, БМП та артилерію (КАРТА)

На заяву України про готовність відвести війська на всій лінії фронту на Донбасі, Росія стягує колони бронетехніки до українського кордону.

Танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та самохідні артустановки помітили росіяни в Ростовській області біля хутора Родіонівка.

Дивіться: Гатили більше години підряд! На передову повертаються довготривалі обстріли

А в окупованому Луганську бойовики розшукують українську ДРГ, взяли під посилену охорону автошляхи, електростанції і будівлю колишньої луганської ОДА, де засіли окупанти.

Причина пошуків – підрив одного з найбільших мостів міста, яким повинен був рухатися так званий гуманітарний конвой з Росії.

Все сталося напередодні опівночі, в результаті вибуху зруйновані три опори мосту, однак витримала арматура. Російські білі вантажівки з невідомим вмістом не постраждали.

На передову ж після вчорашнього відносного затишшя бойовики повернули міномети. Чотири рази застосувавши їх по оборонцях Луганського, Травневого і Новолуганського.

Загалом штаб нарахував 13 атак, в лавах українського війська без втрат і поранень.

Нагадаємо, Міноборони Росії несподівано влаштувало військові навчання в Криму. Задіяли кораблі, авіацію і понад 3 тис. військових.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.