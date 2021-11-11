Росія відправила до Білорусі бомбардувальники: вони патрулюватимуть західний кордон

Російська Федерація відправила до повітряного простору Білорусі свої дальні стратегічні бомбардувальники. Йдеться про літаки ТУ-22М3.

У середу, 10 листопада, два такі бомбардувальники виконали політ над Білоруссю.

У подальшому вони здійснюватимуть регулярні польоти у білоруському повітряному просторі. Як поінформували в Міноборони Білорусі, російські бомбардувальники разом із білоруськими повітряними силами патрулюватимуть західний кордон республіки.

Вже було відпрацьовано практичну взаємодію у повітрі білоруських винищувачів та Ту-22М3. Базуватимуться стратегічні бомбардувальники на території РФ.

Як відомо, Мінськ влаштував на кордоні з Євросоюзом міграційну кризу. Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує шукачів притулку з Близького Сходу як елемент гібридної атаки на ЄС.

Під тиском білоруських силовиків мігранти штурмують кордон, провокуючи застосування сили польськими прикордонниками. У ЗМІ Польщі лунає занепокоєння, що сьогодні спроби мігрантів незаконно перетнути кордон можуть почастішати, адже країна святкує день незалежності.

Тим часом у Євросоюзу та США обіцяють запровадити нові санкції проти режиму Лукашенка.

– Це виклик усьому Євросоюзу. Спроба авторитарного режиму дестабілізувати своїх сусідів. Вона не вдасться. Ми захистимо наші демократії. Також ми координуємо роботу з країнами походження мігрантів, аби вони не потрапляли у пастку, – наголосила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді кілька сотень мігрантів у супроводі білоруських силовиків вирушили до польського кордону та намагалися штурмувати його.

Через це Польща оголосила про бойову готовність на кордоні.

Євросоюз уже найближчим часом може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію з мігрантами на польському кордоні.

Довідка. ТУ-22М3 – це російський далекий надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (кодифікація НАТО – Backfire). Цей літак призначений для ураження морських та наземних цілей за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб. Перший політ Ту-22М3 відбувся в червні 1977 року, а з 1978 року цей бомбардувальник запустили в серійне виробництво.

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