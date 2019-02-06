Росія виставить на кордоні з країнами НАТО ракетний комплекс ЗРК С-350 Вітязь

Росія на кордоні з країнами НАТО – у Ленінградській області розташує новітній зенітний ракетний комплекс. ЗРК С-350 Вітязь, який надійде на озброєння російської армії цього року.

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Нова розробка концерну Алмаз-Антей призначена для збивання балістичних ракет, а також літаків, – повідомило російське міністерство оборони.

Вітязь має замінити сумновідомий Бук. Також у Ленінградській області росіяни дислокують десяток зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С і зенітних ракетних систем С-400.

До слова, робота при +40 і розгін до 60 км/год. У Львові зібрали швидку для БТРів.

Опубліковано Лютий, 06 в 12:01



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