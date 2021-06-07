Росія закрила від світу своє небо – Путін підписав документ

Росія закрила від світу своє небо – остаточно вийшла з міжнародного договору. Документ про вихід з Договору про відкрите небо сьогодні підписав російський президент Володимир Путін.

Тепер Кремль може приховувати свої військові маневри. Домовленості про відкрите небо були узгоджені ще у 1992 році. Тоді держави ОБСЄ здійснювали польоти розвідувальних літаків над територіями країн-учасниць. Звичайно, за попереднім узгодженням маршрутів.

Москва водночас постійно порушувала умови договору. Зокрема, забороняла польоти над деякими областями. Сама ж використовувала польоти для наведення своєї високоточної зброї на стратегічно важливі американські та європейські об’єкти.

Вихід РФ з Угоди про відкрите небо

Депутати державної Думи 19 травня проголосували за вихід РФ з Угоди про відкрите небо.

Своє рішення РФ обґрунтувала тим, що США вийшли з Угоди в листопаді 2020 року.

У Вашингтоні заявили раніше, що виходять з Угоди через постійне недотримання Росією своїх зобов’язань.

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