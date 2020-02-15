Росія затримала судно з українцями в Азовському морі

Росіяни затримали судно з українцями в Азовському морі. Як повідомили у прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму, на борту перебувало четверо людей, усі вони були без документів.

Капітан корабля нібито не відреагував на вимогу зупинитись і намагався втекти від російських прикордонників.

Поки що українців підозрюють у незаконному вилові риби, на яку мовляв, ті не мали дозволів.

Маломірний човен з екіпажем доставили в порт Керчі. Російська омбудсменка у Криму Лариса Опанасюк каже, що команду затримали на 48 годин до з’ясування обставин.

Факт затримання підтверджують й українські прикордонники, попередньо їм уже відомі прізвища усіх, хто перебував на борту, наразі з’ясовують обставини, зокрема – звідки вийшов корабель і куди прямував.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

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