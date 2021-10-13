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Тетяна Забожко |

Росія зірвала роботу гуманітарної робочої групи у ТКГ

Росія знову зірвала роботу гуманітарної робочої групи в Тристоронній контактній групі, залучивши до засідання засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш на своїй сторінці в соцмережі.

На його переконання, представники Росії зробили це навмисно, аби відволікти увагу суспільства від блокування окупантами роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду.

Ще однієї метою таких дій є спроби приховати гуманітарну кризу, пов’язану із спалахом смертності від коронавірусу на непідкотрольних українському уряду територіях.

Наголошує Сергій Гармаш і на тому, що сторони в ТКГ з політичних питань уже майже рік не можуть домогтися письмових пропозицій від Росії щодо плану дій відповідно до мінських домовленостей.

Позиція Москви обмежується підтриманням “у цілому” запропонованих в ОРДЛО підходів до мінських угод. Однак перерахувати їх письмово в РФ не хочуть.

На переконання Сергія Гармаша, Росія зволікає із відповіддю, тому що на всіх засіданнях говорить лише про один комплекс заходів, тоді як Україна до мінських угод зараховує три мінські документи та рішення нормандської четвірки.

Така поведінка, зазначає представник України в ТКГ, зумовлена тим, що в головному мінському документі – протоколі від вересня 2014 року – йдеться про двостороннє припинення вогню між Україною та Росією, а згадок про ОРДЛО немає.

Фото: Сергій Гармаш

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