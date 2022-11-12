Росіяни бігтимуть до Криму й далі: військовий ЗСУ розповів, чи сповільнить контрнаступ річка Дніпро

Росіяни реально готувалися до вуличних боїв, що було видно з Херсону, з укріплених перших поверхів, вогневих точках.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов.

За його словами, росіяни хотіли з Херсону зробити другий Маріуполь, але звинувачувати вже ЗСУ, що вони під час звільнення міста його зруйнували.

— Їм довелося тікати дуже швидко. Їм стало незатишно, коли була прорвана перша лінія оборони, наша арта (артилерія, – Ред.) почала діставати їх усюди. Їм не було де ховатися. По-друге, вони дуже боялися, що ми відріжемо їх від відходу на правий берег і тоді взагалі ніхто не піде.

За словами Сазонова, росіяни залишили вдосталь власної техніки. Вони кілька тижнів намагалися її вивозити, але, як зазначив військовий, “десь не встигли, а десь не дала зробити цього українська артилерія”.

— Ми не дамо їм оговтатися на лівому березі. Давно ситуація не розглядається з позиції: чого ми від них чекаємо? Тепер ситуація – чого вони чекають від нас. Тактична ініціатива в руках ЗСУ ще з моменту, коли вони чекали удару по Херсонщині, а ми пішли Харківською областю. Тепер ми диктуємо ініціативу, а вони лише відповідають на удари.

За словами Сазонова, відхід росіян на лівий берег є перешкодою для військових та техніки, але не для Himars, ракет, літаків.

— Якщо вони думають, що їм буде спокійно на лівому березі і нас зупинить Дніпро – це помилка, бо у Запоріжжі хлопці готові висуватися та заходити до них у тил на лівому березі. Буде незатишно, їх будуть давити з двох боків. Думаю, бігтимуть вони до Криму й далі.

9 листопада військове керівництво РФ оголосило про відведення своїх військ із правобережжя Херсонщини на лівий берег Дніпра.

11 листопада до Херсону зайшли військові Сил оборони України. Розвідка Міноборони після обіду підтвердила факт звільнення міста та перебування у ньому ЗСУ.

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