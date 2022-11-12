Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Росіяни бігтимуть до Криму й далі: військовий ЗСУ розповів, чи сповільнить контрнаступ річка Дніпро

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Росіяни реально готувалися до вуличних боїв, що було видно з Херсону, з укріплених перших поверхів, вогневих точках.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов.

За його словами, росіяни хотіли з Херсону зробити другий Маріуполь, але звинувачувати вже ЗСУ, що вони під час звільнення міста його зруйнували.

— Їм довелося тікати дуже швидко. Їм стало незатишно, коли була прорвана перша лінія оборони, наша арта (артилерія, – Ред.) почала діставати їх усюди. Їм не було де ховатися. По-друге, вони дуже боялися, що ми відріжемо їх від відходу на правий берег і тоді взагалі ніхто не піде.

За словами Сазонова, росіяни залишили вдосталь власної техніки. Вони кілька тижнів намагалися її вивозити, але, як зазначив військовий, “десь не встигли, а десь не дала зробити цього українська артилерія”.

— Ми не дамо їм оговтатися на лівому березі. Давно ситуація не розглядається з позиції: чого ми від них чекаємо? Тепер ситуація – чого вони чекають від нас. Тактична ініціатива в руках ЗСУ ще з моменту, коли вони чекали удару по Херсонщині, а ми пішли Харківською областю. Тепер ми диктуємо ініціативу, а вони лише відповідають на удари.

Читайте
Херсон під контролем України, але ще багато роботи: яка ситуація у місті і чого чекати далі

За словами Сазонова, відхід росіян на лівий берег є перешкодою для військових та техніки, але не для Himars, ракет, літаків.

— Якщо вони думають, що їм буде спокійно на лівому березі і нас зупинить Дніпро – це помилка, бо у Запоріжжі хлопці готові висуватися та заходити до них у тил на лівому березі. Буде незатишно, їх будуть давити з двох боків. Думаю, бігтимуть вони до Криму й далі.

9 листопада військове керівництво РФ оголосило про відведення своїх військ із правобережжя Херсонщини на лівий берег Дніпра.

11 листопада до Херсону зайшли військові Сил оборони України. Розвідка Міноборони після обіду підтвердила факт звільнення міста та перебування у ньому ЗСУ.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Місто повертається до життя: у Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ
Місто повертається до життя: у Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ
У Херсоні запровадили комендантську годину: скільки триватиме
У Херсоні запровадили комендантську годину: скільки триватиме
Морально-психологічний стан погіршується: у Генічеську окупанти запровадили “сухий закон”
Морально-психологічний стан погіршується: у Генічеську окупанти запровадили “сухий закон”
Деокупація Херсона та продовження контрнаступу ЗСУ: що відбувається на 262 добу війни (онлайн)
Деокупація Херсона та продовження контрнаступу ЗСУ: що відбувається на 262 добу війни (онлайн)
Обличчя наших героїв: Маляр показала фото генералів, що звільняють український Південь
Обличчя наших героїв: Маляр показала фото генералів, що звільняють український Південь
Форсувати Дніпро необов’язково, Генштаб має інші варіанти: експерт про контрнаступ ЗСУ на півдні
Форсувати Дніпро необов’язково, Генштаб має інші варіанти: експерт про контрнаступ ЗСУ на півдні
Сили оборони закріплюються на звільнених територіях Херсонщини та Миколаївщини – ОК Південь
Сили оборони закріплюються на звільнених територіях Херсонщини та Миколаївщини – ОК Південь
Перехрестя ротацій: у Маріуполі фіксують рух техніки окупантів в напрямку Бердянська
Перехрестя ротацій: у Маріуполі фіксують рух техніки окупантів в напрямку Бердянська
Знайшли помилку в тексті?
Помилка