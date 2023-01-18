Росіяни під Бахмутом розстрілюють вагнерівців з мінометів, щоб не дати здатись в полон ЗСУ

Російські найманці з ПВК Вагнера не дають своїм бійцям здатись у полон в районі Бахмуту та розстрілюють мінометним вогнем у спину.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Ярослав Ніколін, який знаходиться у Бахмуті Донецької області.

За його словами, останнім часом ситуація довкола Бахмута залишається приблизно однаковою: ворог намагається штурмувати як великими, так і невеликими групами.

– В першу чергу, ключові напрямки це північ і південь Бахмута. З півдня це район Кліщіївки, вони намагаються фактично з цієї сторони обійти та взяти в оперативне оточення Бахмут, але поки що їхні спроби ніяким успіхом не увінчуються і наша бригада, зокрема, впевнено тримають оборону, – сказав він.

Ніколін додав, що противник не підбирає своїх поранених і загиблих бійців, які хвиля за хвилею ідуть на штурм Бахмута.

– Щодо артилерії, то останнім часом почались атаки (ворога, – Ред.) без артилерійської підготовки, тобто фактично піші атаки без артилерійської підготовки, – сказав військовий.

На думку молодшого сержанта, зменшення артилерійських обстрілів пов’язане з нестачею боєзапасів у Росії.

За словами Ніколіна, сили ворога, якими на цьому напрямку є більшою мірою найманці з ПВК Вагнера, майже не здаються у полон, оскільки залякані тими наслідками, які можуть бути з ними після повернення, як це було з росіянином Євгенієм Нужиним.

Військовий розповів, що вагнерівців розстрілюють їх товариші, не нехтуючи і мінометним обстрілом у спину.

Молодший сержант розповів, що в регіоні Бахмутському напрямку збільшується температура, що негативно впливає на ведення бойових дій.

– Зараз буде каша під ногами, болото, а це і важче евакуацію здійснювати, важче робити підвезення боєприпасів та продуктів, – пояснює він.

Ярослав Ніколін додав, що зі забезпечення у сил ЗСУ на цьому напрямку є невелика нестача боєприпасів.

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Фото: Андрій Єрмак

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