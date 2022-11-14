Росіяни риють окопи в Маріуполі, чіпляються до жінок і перекидають війська на новий напрямок – Андрющенко

Після того, як Збройні сили України звільнили від окупантів правобережжя Херсонщини, частину російських загарбників перекинули у Маріуполь.

Через це ворожий військовий контингент у місті збільшився в рази. Про це в ефірі телемарафону ведучій Вікна-новини Яні Брензей повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, коли командування РФ анонсувало відхід окупантів від Херсону, велика кількість їхніх колон почала рухатися в Маріуполь.

– Дуже велика частина цих військ зупинилася в місті. Окупанти розселяються і займають будинки маріупольців. Досить велика кількість росіян прибула в Маріупольський район. Їх зараз розселяють на лінії Урзуф – Юр’ївка – Ялта. Також ми бачимо, що великі колони окупантів продовжують перекидати на Донецький напрямок і новий, на наш погляд, Запорізький. Зокрема, росіяни рухаються через селище Нікольське в бік Пологів. Раніше цей напрямок не був настільки масово задіяний у військовій логістиці, – пояснив радник мера.

За словами Петра Андрющенка, росіяни у Маріуполі готуються до оборони, вони укріплюють місто і мінують територію. Він наголосив, що після пошкодження Кримського мосту і втечі з Херсону Маріуполь став найголовнішою логістичною точкою для військової ініціативи РФ.

Крім того, у місті спостерігають масове вербування місцевих жителів на будівництво укріплень, щоб рити окопи.

Також через велику кількість росіян у Маріуполі очікується погіршення кримінальної ситуації. Зокрема, жителі міста масово скаражаться на те, що військові РФ чіпляються до жінок.

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