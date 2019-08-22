Росіяни скинули на Сумщину 10 комплектів рятувальних парашутів

На територію України з боку Росії закинули десять комплектів рятувальних парашутів.

Їх виявили прикордонники на Сумщині, інспекцію проводили у рамках операції Кордон-2019.

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Парашути були розкидані поблизу села Зноб-Трубчевська, яке майже на кордоні з Росією. Аналогічні пакунки наші прикордонники помітили і на території сусідньої держави.

Хто і навіщо закинув в Україну російські парашути – перевіряють.

Нагадаємо, співробітника Держприкордонслужби затримали під час збуту амфетаміну.

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