Росіяни скинули на Сумщину 10 комплектів рятувальних парашутів
На територію України з боку Росії закинули десять комплектів рятувальних парашутів.
Їх виявили прикордонники на Сумщині, інспекцію проводили у рамках операції Кордон-2019.
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Парашути були розкидані поблизу села Зноб-Трубчевська, яке майже на кордоні з Росією. Аналогічні пакунки наші прикордонники помітили і на території сусідньої держави.
Хто і навіщо закинув в Україну російські парашути – перевіряють.
Нагадаємо, співробітника Держприкордонслужби затримали під час збуту амфетаміну.
2019-08-22
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