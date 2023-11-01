Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Росіяни скинули вибухівку на жінку | Скандал у Запоріжжі | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
– Херсонщина: росіяни скинули вибухівку на літню жінку;
– Обстріл Харківщини: поранено жінку;
– Атака на Україну 01.11.2023 — РФ випустила 20 Шахедів та ракету Х-59;
– Зеленський відзначив наші успіхи у боротьбі з флотом РФ;
– У Сумах створили міську військову адміністрацію;
– Скандал у Запоріжжі: що не так із відновленням домівок;
– Центральна МСЕК визнала ексвійськового Дмитра Олійника людиною з інвалідністю ІІ групи;
– Опалення дровами: твердого палива вистачить усім.
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