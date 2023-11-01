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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Росіяни скинули вибухівку на жінку | Скандал у Запоріжжі | Новини Факти ICTV за 01.11.2023

– Херсонщина: росіяни скинули вибухівку на літню жінку;

– Обстріл Харківщини: поранено жінку;

– Атака на Україну 01.11.2023 — РФ випустила 20 Шахедів та ракету Х-59;

– Зеленський відзначив наші успіхи у боротьбі з флотом РФ;

– У Сумах створили міську військову адміністрацію;

– Скандал у Запоріжжі: що не так із відновленням домівок;

– Центральна МСЕК визнала ексвійськового Дмитра Олійника людиною з інвалідністю ІІ групи;

– Опалення дровами: твердого палива вистачить усім.

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