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Росіяни у Празі наживаються на державній власності

Російська амбасада у Празі наживається на чеській державній власності – квартирах, які Чехія виділила дипломатам.

Чеські ЗМІ довідалися, що ці помешкання здають в оренду. Йдеться про приблизно дві сотні апартаментів, які належать чеській державі й розташовані у респектабельному районі Прага-6.

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Російським дипломатам вони дісталися ще до падіння комунізму у 1989 році й були видані на невизначений термін. В них уже роками живуть люди з російськими паспортами, які не працюють у диппредставництві. Вони ж і платять – без жодних угод. Готівку передають напряму посольству Росії.

Мешканці, які виступали проти такої ситуації, закінчили або перед судом, або в лікарні, пишуть журналісти-розслідувачі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що польського дипломата побили у російському літаку.

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