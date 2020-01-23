Росіяни вимагають від Укроборонпрому $3 млн

Росіяни вимагають від заводу Артем, який входить до Укроборонпрому, повернути 3 млн доларів. Договір на постачання оборонної продукції російська та українська компанії уклали ще до війни, навіть заплатили аванс. А потім запрацювали санкції, і за законом українські виробники не можуть поставляти ворогу військове обладнання.

Водночас росіяни не здаються, судяться в міжнародному арбітражному суді. І мають шанс виграти. Адже в Україні на державному рівні факт війни досі не визнано, тож і форс-мажору фактично немає.

Але судді ставити крапку у цій справі не поспішають. Оголошують перерву на місяць. Будуть вивчати матеріали. Експерти переконані, виграти суд буде не просто.

Тож користуючись міжнародними нормами, росіяни жваво взялися закидати позовами українські суди. Нині в такій же ситуації ще два державних оборонних підприємства. І, приміром, на заводі Артем переконують: якщо їх змусять віддати гроші, вони зупинять своє виробництв. Тож українська армія лишиться без снарядів.

Факти ICTV раніше писали про те, що Укроборонпром розпродає майно.

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