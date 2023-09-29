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Росіяни ЗБИЛИ СВІЙ ЛІТАК | Україна почала ПІДГОТОВКУ НА F-16 у США | Новини Факти ICTV за 29.09.2023

— Ракетний удар по Миколаєву: є влучання;

— Росія обстріляла житловий квартал Херсона;

— Численні обстріли Харківщини — минулося без постраждалих;

— Підрозділ Код 9.2 показав можливості армії дронів;

— Сили оборони ліквідували російські танки бойовими безпілотниками;

— Російські війська збили власний літак біля Токмака;

— Результати переговорів на майданчику МАГАТЕ;

— У США стартувала підготовка українських пілотів з освоєння винищувачів F-16;

— Біонічний протез для пораненого військового — потрібно 3 мільйони;

— ЄС продовжить тимчасовий захист для біженців з України.

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