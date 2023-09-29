Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Росіяни ЗБИЛИ СВІЙ ЛІТАК | Україна почала ПІДГОТОВКУ НА F-16 у США | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— Ракетний удар по Миколаєву: є влучання;
— Росія обстріляла житловий квартал Херсона;
— Численні обстріли Харківщини — минулося без постраждалих;
— Підрозділ Код 9.2 показав можливості армії дронів;
— Сили оборони ліквідували російські танки бойовими безпілотниками;
— Російські війська збили власний літак біля Токмака;
— Результати переговорів на майданчику МАГАТЕ;
— У США стартувала підготовка українських пілотів з освоєння винищувачів F-16;
— Біонічний протез для пораненого військового — потрібно 3 мільйони;
— ЄС продовжить тимчасовий захист для біженців з України.
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