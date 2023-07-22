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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Росіяни женуть гарматне м’ясо вперед: тактика окупантів біля Кремінної

Біля Кремінної на Луганщині зараз тривають важкі бої. Цілі на відпрацювання надходять впродовж усього дня, адже ворог там буквально за крок. Бійці показали свою роботу та розповіли про те, як у Кремінських лісах воюють окупанти.

Мінометники кажуть, що зазвичай відпрацьовують по скупченням ворогів. Мовляв, на першу лінію росіяни привезли багато гарматного м’яса, яке просто женуть уперед.

– Перша лінія, яка стоїть – це вік 45+, за ними стоять більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу лінію не шкода їм, видають кулемет на один бліндаж, і їх спеціально завозять уночі, бо вони не знають куди бігти, а позаду йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі як ми, – зазначив військовослужбовець ДШВ ЗСУ Олег.

Наші воїни швидко готують снаряди та міномети до стрільби. Наводяться і відправляють вибухові привіти окупантам.

Війна в Україні, ЗСУ
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