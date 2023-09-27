Росіяни зводять міст між РФ та Маріуполем | Евакуація з Херсонщини! Новини Факти ICTV за 27.09.2023

– Обстріл Херсонщини 26.09.2023 — 12 поранених;

– Прокудін звернувся до мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини;

– Обстріл Харківщини — подробиці;

– Ніколи не голосував за Путіна, але на війну пішов: разючі свідчення вояки РФ;

– Окупанти намагаються з’єднати прямою залізницею Маріуполь;

– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;

– Позбутися шрамів війни: понад 40 пластичних хірургів готові допомогти вже зараз;

– Повітряна тривога.

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