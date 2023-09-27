Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Росіяни зводять міст між РФ та Маріуполем | Евакуація з Херсонщини! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Обстріл Херсонщини 26.09.2023 — 12 поранених;
– Прокудін звернувся до мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини;
– Обстріл Харківщини — подробиці;
– Ніколи не голосував за Путіна, але на війну пішов: разючі свідчення вояки РФ;
– Окупанти намагаються з’єднати прямою залізницею Маріуполь;
– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;
– Позбутися шрамів війни: понад 40 пластичних хірургів готові допомогти вже зараз;
– Повітряна тривога.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:00 (27.09.2023).
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