Росії не вигідна енергетична незалежність: як на Харківщині Кремль жахає людей

На Харківщині люди постали проти видобутку сланцевого газу. Мовляв, в їхніх колодязях зникає вода, самі хворіють, городина знищена.

Газовики переконують, за 70 років роботи, ніякої шкоди середовищу. А страхи селян – це вплив російської пропаганди. Надто вже Кремлю не вигідна наша енергетична незалежність.

З`ясувалося, що вода в криницях не зникла. Та місцеві продовжують протестувати і переказувати одне одному жахи. Держпідприємство Шебелинкагазвидобування працює в Старовірівці із 70-х років минулого століття, та протести селян почалися тільки тепер, як і в інших селах на Харківщині. Так працює російська пропаганда, кажуть газовики, східний сусід не зацікавлений в енергетичній незалежності України, і поширює міфи та відверту брехню.

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Газовики кажуть, їхня діяльність законна. Свердловину герметизують залізом та бетоном, то ж перетікати з одного горизонту в інший – вода просто не може.

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