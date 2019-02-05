Росію підловили на брехні зі статистикою про зростання економіки

Росія обманює про зростання своєї економіки. Таке відкриття зробили російські ЗМІ. Видання Коммерсант з’ясувало – Росстат домалював цифру щодо підйому в будівельній галузі, підробивши у такий спосіб дані про збільшення всього ВВП країни.

У Росстаті повідомили про зростання будівельної індустрії на 5,3%. Насправді ж ідеться лише про півпроцента. Підробка збільшила – втім лише на папері, загальне ВВП країни до 2% заміть прогнозованих 1,8.

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Що Москва намагається сховати злидні за роздутим зростанням економіки пише й американське видання Блумберґ.

Тим часом опитування свідчать – майже половина росіян вважає, що економічна ситуація в країні погіршується, а 41% молоді віком від 18 до 24 років мріє виїхати з Росії на постійне проживання за кордон.

До слова, катастрофа MH17: родичі загиблих вимагають у Путіна $330 млн.

Опубліковано Лютий, 05 в 12:40



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