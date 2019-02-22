Ротація бойовиків – наслідки для українських армійців на Авдіївській промзоні

Окупаційні підрозділи активізувалися, бо пройшла ротація, кажуть наші армійці. Відстань між укріпленнями українських вояків та позиціями ворога на Авдіївській промзоні вимірюється десятками метрів. Тож бійці бригади Холодний Яр добре чують, хто стоїть напроти.

На таких малих відстанях, як між нашими і ворожими позиціями, будь-яка зброя може завдати серйозних уражень і піхотинцям, і укріпленням.

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Учора намагалися пробратися ворожі диверсанти, та наші вояки їх зупинили.

Таку активність боєць на псевдо Джин пов’язує не тільки з ротаціями. Російські окупанти хотіли б зайняти наші позиції.

Однак у ворога нічого не вийде. Багато з холодноярців на фронті вже по п’ять років.

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