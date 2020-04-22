Ротація і нові завдання. Після Великодня на Донбасі активізувався ворог

У Мар’їнці на Донбасі щодня відбуваються обстріли російських бойовиків. Після Великодня, активність окупантів збільшилася. Одні військові нарікають на ротацію, інші ж кажуть, що у ворога завдання – якомога більше вбити. Аби точніше уражати ціль, ворог вже традиційно використовує літальні апарати.

На жаль інколи російсько-терористичним військам вдається не лише отримати данні про місцезнаходження позицій чи вразити їх, а і убити когось із українських армійців.

Днями на позиціях під Донецьком від осколкових поранень загинув молодий офіцер Андрій Шинкарук. Вдома на загиблого чекали батьки. Хлопцю було лише 28 років. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, у Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.

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