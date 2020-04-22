Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Ротація і нові завдання. Після Великодня на Донбасі активізувався ворог

У Мар’їнці на Донбасі щодня відбуваються обстріли російських бойовиків. Після Великодня, активність окупантів збільшилася. Одні військові нарікають на ротацію, інші ж кажуть, що у ворога завдання  – якомога більше вбити. Аби точніше уражати ціль, ворог вже традиційно використовує літальні апарати.

На жаль інколи російсько-терористичним військам вдається не лише отримати данні про місцезнаходження позицій чи вразити їх, а і убити когось із українських армійців.

Днями на позиціях під Донецьком від осколкових поранень загинув молодий офіцер Андрій Шинкарук. Вдома на загиблого чекали батьки. Хлопцю було лише 28 років. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, у Збройних силах України станом на ранок 22 квітня підтверджено 43 випадки інфікування коронавірусом. З них чотири людини одужали, а двоє померли.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія
Рік президента Зеленського: війна на Донбасі, досягнення Ради та особиста мрія
У ЗСУ чотири нових випадки Covid-19
У ЗСУ чотири нових випадки Covid-19
У ЗСУ 39 хворих на коронавірус. На самоізоляції 272 військових
У ЗСУ 39 хворих на коронавірус. На самоізоляції 272 військових
Бої на Донбасі: загинув український військовий, є поранені
Бої на Донбасі: загинув український військовий, є поранені
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще двоє поранені
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще двоє поранені
Коронавірус у ЗСУ: 35 хворих та 2 летальні випадки
Коронавірус у ЗСУ: 35 хворих та 2 летальні випадки
Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкують Великдень
Маски, паски і Христос Воскрес: як на фронті святкують Великдень
Привітання із Великоднем з передової: як бійці ООС зустрічають свято
Привітання із Великоднем з передової: як бійці ООС зустрічають свято

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка