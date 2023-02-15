Розбили щелепу та змушували слухати постріли: у Святогірську росіяни знущалися над жителями заради розваги

Святогірськ, який побував під російською окупацією, поступово заліковує рани – окупанти зруйнували тут майже 90% будівель. Не зупинила агресора і релігійна святиня — Святогірська Лавра, їй теж дісталося від ворога.

У деокупованому Святогірську замінили державні прапори – оновлені жовто-блакитні стяги майорять на зруйнованих будівлях як символ надії та відновлення.

Місто вдалося звільнити ще восени, однак там і досі нема води, тепла й електрики. Харчі привозять волонтери.

– Розбиті хати, чому? Я не знаю, навіщо було робити таке? – каже житель Святогірська.

Він постійно молиться, щоб українські військові захистили місто від ворога.

80-річна Тамара не може стримати сліз, коли згадує про жахи окупації.

– Мене катували, розбили щелепу, тепер я нічого не чую, – згадує жінка.

Російські військові знущалися з неї просто заради розваги. Змушували стояти біля паркану і стріляли поряд. При цьому не дозволяли навіть затулити руками вуха.

Жінка народилася у часи Другої світової війни й не може зрозуміти — чому через росіян має знову пережити той жах. Та попри все, не падає духом, а розбирає завали біля свого будинку.

Вона сподівається, що навесні сапери допоможуть очистити територію від мін і залишків снарядів. Тоді поступово усе відбудують і до Святогірська не лише повернуться жителі, а й почнуть приїжджати туристи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.