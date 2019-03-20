Розбирають автомати та допомагають пораненим: на Донбасі школярів вчать військовій справі

Учнів у школах поруч із зоною обстрілів навчають як діяти в умовах війни. 15-річні дівчата вже вправно розбирають автомати Калашнікова, а п’ятикласники знають як перев’язати пораненого.

Школа у Клиновому кілька років поспіль займає призові місця у військово-патріотичній грі Джура. Цьогоріч школярі поступатися не збираються. Допомагають у навчанні військовослужбовці. За 15 кілометрів від школи усі ці навички необхідні в реальному житті.

Військовий медик Владислав зізнається, що інколи питання школярів заводять у глухий кут.

– Найскладніше – це пояснити такі факти як кровотеча, смерть… Я би не хотів, щоб у такому віці приходили і розповідали що таке смерть, що може відірвати ногу, руку, – зазначив Владислав.

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Нещодавно військові влучним пострілом знищили одну з позицій бойовиків навпроти. Тепер терористичні війська тут провели ротацію і атакують з новою силою. Та армійці запевняють, що нову зміну окупантів чекає та ж сама участь, що і попередніх.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки військових голосуватимуть на виборах у зоні ООС.

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