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Розбиті вікна та двері, стіни посічені снарядами: найманці РФ обстріляли Авдіївку

Загострилася ситуація на сході країни. Обстрілів побільшало майже удвічі. За минулу добу бойовики 40 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Є поранені.

Уперше за останні кілька тижнів російські найманці вдарили по житлових кварталах Авдіївки. Житлові будинки посічені снарядами та кулями. Двері і дахи розбиті, а вікна винесло вибуховою хвилею.

Такого обстрілу тут не було майже рік, – переконують місцеві. Мовляв, окупанти відкрили вогонь о 5 ранку і накрили цілу вулицю. Пошкодили чотири будинки. Їхні власники вже навіть не намагаються рахувати збитки. Бо за останні 5 років втомилися це робити.

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Армійці переконують, що ворог гатив не з мінометів, а з артилерії. Про це свідчать вирви та рештки від боєприпасів. Та цілили російсько-окупаційні війська не лише по цивільних , але й по захисниках Авдіївки. На їхні позиції прилетіло до сотні мін та снарядів. Армійці кажуть: окупанти били більше години.

Цей обстріл на позиціях насамперед пов’язують не з ротацією, яка часто відбувається на окупованій території, а з останніми політичними подіями у Європі. Зокрема, поверненням делегації РФ до Ради Європи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбасі поранено сімох українців і знищено двох окупантів.

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