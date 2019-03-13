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Розбити руками цеглу та знищити противника на татамі: змагання десантників

В Миколаєві обирали кращих у рукопашному бою серед десантників. 35 військовослужбовців представляли усі 5 бригад десантно-штурмових військ. Боротьба була запеклою.

На татамі зустрілись представники усіх видів єдиноборств зі своїми перевагами і тактиками. Переможці представлятимуть десантників 19 березня на Чемпіонаті Збройних сил України.

Основа щоденної підготовки десантників – біг і марш-кидки – обов’язкова програма, а далі хлопці тренуються з ножами, лопатами й палицями. Під час завдань у тилу ворога, часто треба зберігати повну тишу, не можна навіть стріляти, тому десантники мають підручними засобами знешкодити вартового і захопити об’єкт.

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Десантники переконують, головне не перемога, а участь і досвід, який потім використають у бойових умовах.

Нагадаємо, Укроборонпром презентував оновлений БТР із надміцним панциром. Його вже запустили у серійне виробництво. Бронемашина витримає удар навіть з великокаліберної зброї.

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