Розгін протестувальників у США: реакція людей на дії Трампа

Від початку протестів проти поліцейського свавілля у США, країна чекала на звернення президента. Втім, критики кажуть, що акценти промови Дональда Трампа і одночасний розгін мирних демонстрантів під Білим домом не допомогли зменшити напругу у країні.

Поки під Білим домом 1 червня тривав мирний протест, Дональд Трамп виступив із промовою, в якій назвав себе президентом закону і порядку і заявив: люті демонстранти здійснюють акти внутрішнього терору. Він закликав владу на місцях покласти кінець погромам і беззаконню. А якщо ні – він втрутиться.

Попри погрозу, Трамп поки не застосував закон 1807 року, який уповноважує президента надсилати військових до штату без запрошення губернатора. Поки президент Трамп виголошував промову, ззовні Білого дому силовики розганяли мирних протестувальників сльозогінним газом.

Згодом, розчищеним парком прямував і президент – до історичної єпископальної церкви біля Білого дому, яка напередодні дещо постраждала від протестів. Всередину Дональд Трамп не зайшов, лише потримав Біблію перед входом, на камеру.

Голова Єпископальної церкви Вашингтона Маріан Будде заявила: обурена візитом президента, використанням церкви як декорації, і головне – тим, як розчистили для цього територію. Президент лише розпалює насильство, – заявила вона. Розкритикувала дійство і очільниця Вашингтона, демократка Мюріел Баузер. Докладніше – у сюжеті Юлії Ярмоленко.

У США тривають протести та заворушення через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, які розпочалися ще 26 травня.

За останніми повідомленням, протестувальники підпалили торговельний центр у Лос-Анджелесі, розграбували магазини в Нью-Йорку та зіткнулися з поліцією в Сент-Луїсі, де чотирьох офіцерів було госпіталізовано з травмами.

За шість днів заворушень загинули уже щонайменше 11 осіб. Що відбувається у США – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.